Gold Rate Today, June 12, 2026: सोने की कीमतों में भारी गिरावट, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित देश के प्रमुख शहरों में आज क्या हैं 22K और 24K के दाम? जानें ताजा अपडेट

Gold Rate Today, June 12, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में शुक्रवार, 12 जून को सोने की खुदरा कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. पिछले कई दिनों से जारी सुधार (Correction) के चलते प्रमुख उपभोक्ता बाजारों में सोने के दाम तेजी से नीचे आए हैं. फाइनेंशियल पोर्टल 'गुडरिटर्न्स' (Goodreturns) के मुताबिक, देश के कई बड़े महानगरों में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गई है. यह गिरावट इस महीने की शुरुआत में दर्ज किए गए रिकॉर्ड स्तर से एक बड़ा संकुचन दर्शाती है.
राष्ट्रीय स्तर पर सोने का नया भाव
गुडरिटर्न्स के सुबह के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर सोने की औसत कीमतें अपनी शुद्धता के आधार पर काफी नीचे आ चुकी हैं. चालू जून महीने में सोने की कीमतों में शुरुआती आधार मूल्य के मुकाबले लगभग 2.91 प्रतिशत से 4.71 प्रतिशत तक की गिरावट आ चुकी है. आज देश में मानक वजन के हिसाब से कीमतें इस प्रकार हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, June 9, 2026: भारी गिरावट के बाद थमी सोने की कीमत, जानें दिल्ली, मुंबई और अपने शहर में 22K और 24K के आज के ताजा रेट्स
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24-कैरेट शुद्ध सोना (99.9% शुद्धता): 1,45,630 रुपये प्रति 10 ग्राम.
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22-कैरेट जेवर वाला सोना (91.6% शुद्धता): 1,33,490 रुपये प्रति 10 ग्राम.
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18-कैरेट कम-ग्रेड सोना (75.0% शुद्धता): 1,09,220 रुपये प्रति 10 ग्राम.
देश के प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट
स्थानीय स्तर पर लगने वाले चुंगी (Octroi) टैक्स, परिवहन लागत और स्थानीय बाजार एसोसिएशनों के निर्णयों के कारण अलग-अलग राज्यों और शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. 12 जून 2026 को देश के प्रमुख शहरों में प्रति 10 ग्राम सोने की खुदरा कीमतें इस प्रकार हैं.
सोने की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि घरेलू सर्राफा बाजार में आई इस अचानक गिरावट का सीधा संबंध वैश्विक भू-राजनीतिक (Geopolitical) बदलावों से है. अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में सकारात्मक प्रगति की खबरें आ रही हैं. मध्य पूर्व में तनाव कम होने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) को सुरक्षित रूप से फिर से खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन बनने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.
इस सकारात्मक बदलाव के कारण वैश्विक शेयर बाजारों और वॉल स्ट्रीट में भारी तेजी देखी गई है. निवेशकों का जोखिम उठाने का उत्साह (Risk Appetite) वापस आने से उन्होंने सोने जैसे सुरक्षित निवेश (Safe-Haven Asset) से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है. इसी बिकवाली के कारण अंतरराष्ट्रीय हाजिर बाजार और गोल्ड ईटीएफ (ETF) को बड़ा झटका लगा है, जिसका सीधा असर भारत में देखने को मिल रहा है.
आम उपभोक्ताओं और खरीदारों के लिए सलाह
24 कैरेट सोने की कीमतों के कई महीनों के निचले स्तर पर आ जाने से आम खरीदारों के लिए एक अच्छा अवसर बन रहा है. आने वाले समय में पारिवारिक आयोजनों और त्योहारी सीजन की मांग को देखते हुए खुदरा खरीदार इस गिरावट का लाभ उठा सकते हैं.
हालांकि, वेल्थ मैनेजर्स और बाजार विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को सतर्कता बरतने की सलाह दी है. भू-राजनीतिक हलचलों के कारण बाजार में अभी भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि खरीदार सारा सोना एक बार में खरीदने के बजाय किश्तों में खरीदें ताकि कीमतों के जोखिम को कम किया जा सके. इसके अलावा, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नियमों के अनुसार केवल छह अंकों वाले वैध हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (HUID) कोड वाले आभूषण ही खरीदें.