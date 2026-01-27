Gold Rate Today: सोने ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड, ₹1.62 लाख प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा भाव, बाजार में हलचल के बीच जानें आज दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों में 22K–24K गोल्ड के ताज़ा रेट

Gold Rate Today, January 27, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों ने एक नया इतिहास रच दिया है. वैश्विक स्तर पर चल रहे व्यापारिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच घरेलू बाजार में 24-कैरेट सोने का भाव 1,61,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी पहली बार हाजिर सोना 5,000 डॉलर प्रति औंस के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है, जिसका सीधा असर भारत में सोने-चांदी की कीमतों पर दिख रहा है.

प्रमुख शहरों में आज के रेट: 22K और 24K सोना

स्थानीय करों, चुंगी और परिवहन लागत के कारण देश के विभिन्न शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. मंगलवार सुबह 24-कैरेट सोने की औसत कीमत में पिछले दिन के मुकाबले हल्की बढ़त दर्ज की गई है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, January 25, 2026: कीमतों में उछाल के बाद सोना खरीदना हुआ मुश्किल! जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में 22K-24K गोल्ड किस रेट में बिक रहा है

शहर 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली ₹1,48,610 ₹1,62,110 मुंबई ₹1,48,460 ₹1,61,960 चेन्नई ₹1,50,260 ₹1,63,920 कोलकाता ₹1,48,460 ₹1,61,960 बेंगलुरु ₹1,48,460 ₹1,61,960 लखनऊ ₹1,48,610 ₹1,62,110

चांदी की कीमतों में भी भारी उछाल

सोने के साथ-साथ चांदी ने भी अपनी चमक से निवेशकों को हैरान कर दिया है. आज चांदी 3,60,100 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब कारोबार कर रही है. औद्योगिक मांग और सुरक्षित निवेश के रूप में बढ़ती पसंद की वजह से चांदी की कीमतों में भी यह ऐतिहासिक तेजी देखी जा रही है.

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की इस बेतहाशा तेजी के पीछे मुख्य कारण 'जियोपॉलिटिकल तनाव' है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर 100% और फ्रांसीसी वस्तुओं पर 200% टैरिफ लगाने की धमकियों ने वैश्विक बाजारों में डर का माहौल पैदा कर दिया है. ऐसी स्थिति में निवेशक शेयर बाजार के बजाय सोने को 'सुरक्षित निवेश' (Safe-haven) मान रहे हैं. इसके अलावा, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने का भारी संचय और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी भी कीमतों को ऊपर बनाए हुए है.

आगे क्या है उम्मीद?

जनवरी 2026 की शुरुआत से अब तक सोने की कीमतों में लगभग 17% की वृद्धि हो चुकी है. हालांकि तकनीकी संकेतक बाजार के 'ओवरबॉट' (जरूरत से ज्यादा खरीदारी) क्षेत्र में होने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन भारत में आने वाला शादियों का सीजन मांग को मजबूत बनाए रखेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि छोटी-मोटी गिरावट आने पर खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन फिलहाल कीमतों में बड़ी गिरावट के आसार कम हैं.