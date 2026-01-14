Gold Rate Today January 14: सोने का दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में कीमतें ₹1.42 लाख के पार

Gold Rate Today January 14: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जारी उथल-पुथल और घरेलू मांग के चलते बुधवार, 14 जनवरी को भारत के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब बनी रहीं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,42,690 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि आभूषणों के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,30,810 दर्ज की गई.

गोल्ड का व्यापार करने वाले एक्सपर्ट की माने तो साल की शुरुआत से ही कीमतों में यह उछाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुल्कों और वैश्विक तनाव की वजह से देखा जा रहा है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, January 13: सोने की कीमतों में भारी उछाल, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य शहरों में आज 22K और 24K गोल्ड के ताज़ा रेट

प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 22K सोने का दाम 24K सोने का दाम दिल्ली ₹1,30,810 ₹1,42,690 मुंबई ₹1,30,660 ₹1,42,540 चेन्नई ₹1,31,710 ₹1,43,690 कोलकाता ₹1,30,660 ₹1,42,540 बेंगलुरु ₹1,30,660 ₹1,42,540 अहमदाबाद ₹1,30,710 ₹1,42,590

क्यों बढ़ रहे हैं सोने के दाम?

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी सरकार द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी ने बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन से जुड़ी आंतरिक जांच के कारण डॉलर के मूल्य में कमजोरी आई है। जब डॉलर कमजोर होता है, तो अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है, जिससे वैश्विक मांग और कीमतें बढ़ जाती हैं.

भारत में 'सराफा' एसोसिएशन का कहना है कि ऊंचे दामों के कारण खुदरा खरीदारी में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन शादी-ब्याह के सीजन के चलते घरेलू मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है.

चांदी की कीमतों में भी भारी उछाल

सोने की तरह चांदी भी तेजी की राह पर है. देश के कई महानगरों में चांदी की कीमत ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई है। कीमती धातुओं के क्षेत्र में यह व्यापक रैली निवेशकों के बीच सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की बढ़ती तलाश को दर्शाती है.

उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए सलाह

रिकॉर्ड कीमतों के बीच विशेषज्ञों का सुझाव है कि खुदरा खरीदार शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए केवल BIS हॉलमार्क प्रमाणित आभूषण ही खरीदें। जो लोग निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदना चाहते हैं, उनके लिए डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ (ETF) या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इनमें फिजिकल गोल्ड की तुलना में मेकिंग चार्ज और स्टोरेज (रखरखाव) का जोखिम नहीं होता है.