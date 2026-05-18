अनंत अंबानी का नया धमाका: लॉन्च किया प्रीमियम आइसक्रीम ब्रांड ‘Vantara Creamery’, ₹750 प्रति स्कूप होगी कीमत

अनंत अंबानी (Photo Credits: X)

मुंबई, 18 मई: रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी (Anant Ambani) ने व्यावसायिक क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया है. गुजरात (Gujarat) के जामनगर (Jamnagar) में विशाल वन्यजीव बचाव और पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के बाद, अब उनका ब्रांड 'वंतारा' प्रीमियम फूड सेक्टर में उतर गया है. वंतारा ने 'वंतारा क्रीमीरी' (Vantara Creamery) नाम से एक आर्टिसनल (हस्तनिर्मित) आइसक्रीम ब्रांड (Ice Cream Brand) लॉन्च किया है. इस ब्रांड की सबसे खास बात यह है कि इसके एक स्कूप की कीमत ₹750 तय की गई है, जो इसे भारत के सबसे महंगे और लग्जरी डेजर्ट मार्केट की श्रेणी में खड़ा करती है. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या नीता अंबानी के पास ₹100 करोड़ की रंग बदलने वाली ऑडी A9 'कैमेलियन' कार है? जानें वायरल दावे की असली सच्चाई

A2 गिर गाय के दूध का इस्तेमाल

वंतारा क्रीमीरी का मुख्य आकर्षण इसकी निर्माण प्रक्रिया और सामग्री है. कंपनी के अनुसार, इस आइसक्रीम को पूरी तरह से प्रीमियम 'A2 गिर गाय के दूध' (A2 Gir Cow Milk) से तैयार किया जाता है. विशेषज्ञों और कंपनी का दावा है कि इस उच्च गुणवत्ता वाले दूध के उपयोग से आइसक्रीम को एक बेहद समृद्ध, गाढ़ा और मलाईदार (Creamier) टेक्सचर मिलता है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहतर माना जाता है.

17 अनूठे देसी फ्लेवर्स

इस लग्जरी ब्रांड ने बाजार में 17 अनोखे फ्लेवर्स के साथ एंट्री की है। ये सभी फ्लेवर्स पारंपरिक भारतीय स्वादों और यादों से प्रेरित हैं. इनमें कुछ सबसे लोकप्रिय फ्लेवर्स शामिल हैं:

मलाई कुल्फी (Malai Kulfi)

अमरूद मिर्च (Guava Chilli)

फिल्टर कॉफी (Filter Coffee)

केसर पेड़ा (Kesar Peda)

लेमन सॉर्बेट (Lemon Sorbet)

कंपनी का उद्देश्य पारंपरिक भारतीय स्वादों के साथ आधुनिक और प्रामाणिक कलात्मकता का मिश्रण पेश करना है, ताकि ग्राहकों को एक अनूठा 'गॉरमेट' (Gourmet) अनुभव मिल सके. यह भी पढ़ें: मुकेश अंबानी का 'अलादीन' क्या है? म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए क्यों है खास

मुंबई में आइसक्रीम ट्रक से शुरुआत

वंतारा क्रीमीरी को पारंपरिक आउटलेट्स के बजाय एक अनूठे और आधुनिक विजुअल अंदाज में पेश किया गया है. ब्रांड ने मुंबई के 'जियो वर्ल्ड ड्राइव' (Jio World Drive) में एक विशेष डेजर्ट ट्रक के माध्यम से अपनी शुरुआत की है. मई के मध्य में लगाए गए इस अनुभवात्मक (Experiential) ट्रक ने सोशल मीडिया पर भारी उत्सुकता और चर्चा पैदा की है. कंपनी इसे छोटे बैचों (Small Batches) में तैयार करती है ताकि इसकी गुणवत्ता और विशिष्टता बरकरार रहे.

लग्जरी डेजर्ट मार्केट में विस्तार

वंतारा की शुरुआत रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात के जामनगर रिफाइनरी परिसर में एक वन्यजीव संरक्षण केंद्र के रूप में हुई थी, जहां वर्तमान में हजारों जानवरों की देखभाल की जाती है. अब उपभोक्ता ब्रांड के रूप में कदम रखते हुए, वंतारा भारत के तेजी से बढ़ते प्रीमियम और लग्जरी खाद्य बाजार पर कब्जा करने की तैयारी में है. हालांकि, वन्यजीव संरक्षण से जुड़े ब्रांड द्वारा डेयरी क्षेत्र में प्रवेश करने को लेकर सोशल मीडिया पर नेटिजन्स के बीच मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं.