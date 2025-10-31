अब तक का सबसे महंगा सौदा! दिल्ली के कारोबारी परिवार ने खरीदे ₹380 करोड़ में चार लग्जरी फ्लैट, गुरुग्राम के DLF ‘Dahlias’ प्रोजेक्ट में बना रिकॉर्ड

DLF Dahlias Gurgaon Deal (Photo- @honestvikram/X)

DLF Dahlias Gurgaon Deal: दिल्ली के एक मशहूर कारोबारी परिवार ने गुरुग्राम में DLF के अल्ट्रा-लक्जरी प्रोजेक्ट 'Dahlias' में 380 करोड़ रुपये में चार फ्लैट खरीदकर इतिहास रच दिया है. बताया जा रहा है कि किसी निर्माणाधीन High-rise Project के लिए यह अब तक का सबसे महंगा सौदा है. ये चार अपार्टमेंट एक-दूसरे से सटे हुए हैं और परिवार इन्हें मिलाकर लगभग 35,000 वर्ग फुट का एक विशाल घर बनाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरे इलाके को जोड़ने के लिए दोनों टावरों के बीच की दीवार को हटाया जाएगा.

इन फ्लैटों की बिक्री से लगभग 1.7 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट का कार्पेट एरिया मिलेगा. यह सौदा दिसंबर 2023 में DLF Camellias के 190 करोड़ रुपये के पेंटहाउस सौदे से भी आगे निकल गया है.

ये भी पढें: Gurugram Rains: भारी बारिश के चलते गुरुग्राम में अंडरपास सबवे बना स्विमिंग पूल, पानी में मजे से तैरते और मस्ती करते दिखे बच्चे (Watch Video)

3.5 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट

इस सौदे को अंतिम रूप देने वाले Rigin Advisory के संस्थापक क्षितिज जैन ने बताया कि यह कारोबारी परिवार लगभग सौ वर्षों से विभिन्न व्यवसाय चला रहा है. परिवार की तीसरी पीढ़ी दिल्ली के Lutyens Zone या किसी बड़े फार्महाउस में निवेश करना चाह रही थी, लेकिन बातचीत के दौरान उन्हें डीएलएफ का यह नया प्रोजेक्ट अपनी जरूरतों के लिए ज्यादा बेहतर लगा.

चारों अपार्टमेंट दो हाई-सिक्योरिटी एलिवेटर से जुड़े होंगे, जिससे पूरे घर का उपयोग एक ही लग्जरी स्पेस के रूप में किया जा सकेगा. इस प्रोजेक्ट के अगले साढ़े तीन साल में पूरा होने की उम्मीद है.

देश की सबसे बड़ी लग्जरी प्रोजेक्ट

रियल एस्टेट एनालिटिक्स कंपनी 'Propequity' के सीईओ समीर जसूजा के अनुसार, डीएलएफ डहेलियास देश की सबसे बड़ी लग्जरी प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल लागत लगभग ₹42,000 करोड़ (₹42,000 करोड़) है और इसमें केवल 420 अपार्टमेंट हैं. इंटीरियर और रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद, इन चार अपार्टमेंट्स की कुल कीमत ₹500 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी.

दिल्ली-एनसीआर में इस समय लग्जरी प्रॉपर्टीज की भारी मांग है. 2024 के पहले छह महीनों में, देश के सात प्रमुख शहरों में लॉन्च की गई 64% लग्जरी प्रोजेक्ट्स अकेले दिल्ली-एनसीआर में थीं.